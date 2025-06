Aggredisce agenti della Polfer in stazione: arrestato

Tensione e violenza nella tarda mattinata di mercoledì 4 giugno 2025 presso lo scalo ferroviario della città portuale, dove un uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dagli Agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, appartenenti al Compartimento Polfer per il Lazio.

Il protagonista dell’episodio era già stato poco prima denunciato in stato di libertà e raggiunto da un Ordine di allontanamento dalla stazione, a seguito di comportamenti molesti.

Ma, appena pochi minuti dopo l’uscita dagli uffici di polizia, è tornato a farsi notare – e temere – per atteggiamenti aggressivi, sputi e frasi offensive rivolte ai viaggiatori presenti nello scalo ferroviario.

Allertati da alcune segnalazioni, gli agenti sono immediatamente intervenuti per accompagnare l’uomo verso l’uscita, ma la situazione è rapidamente degenerata. Giunto nei pressi dei varchi, il soggetto ha improvvisamente aggredito uno dei poliziotti con gomitate e pugni, provocando una rovinosa caduta a terra per entrambi.

Grazie al tempestivo intervento del secondo agente in servizio, l’uomo è stato contenuto a fatica e bloccato con le manette, venendo poi condotto negli uffici per l’arresto.

Dopo le formalità di rito, l’aggressore è stato trasferito presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Civitavecchia.

Nella mattinata del 5 giugno, il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti anche il divieto di dimora nel Comune di Civitavecchia.

Fortunatamente, l’agente aggredito ha riportato lesioni lievi, con una prognosi di dieci giorni.

