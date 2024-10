Aggredisce agenti della Polizia Locale e danneggia veicoli di servizio: arrestato

I fatti nella giornata di ieri 17 ottobre, quando un uomo ha rincorso ed aggredito verbalmente una agente della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre la stessa stava smontando dal servizio presso la sede del V Gruppo Casilino, per poi opporsi all’arresto e proseguire con comportamenti violenti nei confronti di altri agenti, prontamente intervenuti in aiuto della collega.

Il responsabile, di nazionalità indiana e 32 anni di età, era già stato denunciato dal personale del V Gruppo solo 24 ore prima, quando si era reso protagonista di insulti e manifestazioni aggressive nei confronti dei caschi bianchi, danneggiando, inoltre, alcuni veicoli di servizio della Polizia Locale nei pressi del comando di zona, tra viale Palmiro Togliatti e Via Prenestina.

In seguito all’arresto, avvenuto ieri, l’uomo dovrà rispondere di danneggiamento al patrimonio, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltreché per il reato di lesioni personali nei confronti degli agenti che lo hanno bloccato, costretti a ricorrere alle cure mediche del caso in ospedale.

