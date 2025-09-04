Aggredisce e rapina 57enne a Tor Bella Monaca, arrestato 50enne

Momenti di paura nella serata di ieri a Tor Bella Monaca, dove una donna di 57 anni è stata aggredita e derubata mentre camminava in via Cristofano Robetta.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, un uomo romano di 50 anni, con precedenti, l’ha fatta cadere a terra e le ha sottratto la borsa contenente documenti, denaro e altri effetti personali, prima di tentare la fuga a piedi.

La prontezza dei militari, allertati da una chiamata al 112, ha permesso di intercettare rapidamente il sospettato e recuperare l’intera refurtiva, restituita immediatamente alla vittima.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico di Tor Vergata, dove è stata medicata e dimessa con sette giorni di prognosi.

L’aggressore è stato arrestato in flagranza per rapina e lesioni personali. Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Roma, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

