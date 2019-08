Aggredisce una donna e gli agenti intervenuti alla Stazione Termini

È stato arrestato nel pomeriggio di martedì scorso, da una pattuglia della Polizia Ferroviaria del Reparto Roma Termini.

Un 22enne bengalese, senza alcun apparente motivo ha aggredito una donna colpendola con un pugno al volto. Inizialmente è stato bloccato dalle guardie giurate e successivamente dalla pattuglia della Polfer accorsa sul posto unitamente ai militari dell’Esercito.

La presenza dei poliziotti tuttavia, non ha indotto l’uomo a calmarsi, anzi questo ha proseguito colpendo un componente della pattuglia che ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Poi ha anche tentato di prendere una forbice che celava in una tasca del pantalone ma è stato bloccato.

Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per di porto di arma impropria.