Aggredita nel locale per la borsa: ferita una 47enne. Presa la “banda di viale Africa”

Un piano studiato nei minimi dettagli, con ruoli definiti e un’auto pronta per la fuga, è andato in fumo sabato sera.

Tre uomini, tra i 36 e i 39 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di tentata rapina in concorso.

La dinamica del colpo

Secondo la ricostruzione dei militari, il gruppo è entrato in azione all’interno di un esercizio commerciale in viale Africa.

Mentre un cittadino peruviano di 39 anni puntava la borsa della cliente, un connazionale di 37 anni faceva da “palo” all’esterno, monitorando i movimenti in strada.

Quello che doveva essere un furto con destrezza si è però trasformato in una violenta rapina quando la donna, accortasi del tentativo, ha opposto resistenza aggrappandosi ai propri effetti personali.

La colluttazione e la fuga interrotta

Nella lotta che ne è seguita, la vittima è stata strattonata e colpita, riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai medici dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

Dopo aver desistito dal furto per evitare di essere bloccato dai presenti, l’aggressore è scappato verso un’auto in attesa con il motore acceso, guidata da un terzo complice, un cittadino colombiano di 36 anni.

Il blitz dei Carabinieri

La fuga è durata solo pochi minuti. La segnalazione immediata al 112 ha permesso alla centrale operativa di diramare le ricerche: i Carabinieri della Stazione La Storta hanno intercettato la vettura sospetta a breve distanza, sbarrando la strada ai fuggitivi.

I tre sono stati bloccati e condotti presso il carcere di Roma Rebibbia, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

