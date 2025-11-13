Aggredito lo youtuber Cicalone alla metro Ottaviano: “Colpito alle spalle da una decina di persone”

Momenti di paura nella serata di ieri mercoledì 12 novembre alla fermata Ottaviano della linea A della metropolitana di Roma.

Simone Ruzzi, noto come Cicalone, youtuber e ex pugile di 50 anni famoso per documentare episodi di criminalità nella Capitale, è stato aggredito da un gruppo di almeno dieci persone.

A raccontare la vicenda è stato lo stesso Ruzzi, attraverso una storia su Instagram: “Infami veri, da dietro in 10”, ha scritto, mostrandosi sdraiato su un lettino d’ambulanza con un occhio nero e escoriazioni al sopracciglio e alla bocca.

Con lui anche Evelina, videomaker, che ha raccontato all’Adnkronos di essere rimasta sotto choc: “Per fortuna non mi hanno colpita, altrimenti mi avrebbero massacrata. Erano sei o sette volti noti, rom o dell’Est Europa, molto aggressivi, e poco prima avevano già minacciato le guardie giurate”.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia e dei carabinieri, l’aggressione è avvenuta intorno alle 18:44. Cicalone sarebbe stato colpito alle spalle, mentre il gruppo avrebbe ferito anche una guardia giurata prima di scappare in direzione Viale Giulio Cesare.

Non si tratta della prima volta che lo youtuber viene preso di mira. In passato era già stato aggredito a Roma e a Napoli mentre documentava furti e episodi di microcriminalità nelle metropolitane.

L’episodio di ieri sottolinea ancora una volta la crescente tensione nei luoghi di grande affluenza e la pericolosità di alcune zone del trasporto pubblico.

Gli investigatori stanno ora cercando di identificare gli aggressori, partendo dalle immagini di sorveglianza della stazione e dalle testimonianze raccolte sul posto.

