Aggressione a colpi di coltello a Val Melaina: grave un 28enne. Arrestato il presunto aggressore

Un giovane di 28 anni è stato ferito gravemente a coltellate nel corso di una lite scoppiata davanti a un bar in zona Val Melaina, al Tufello, nella tarda mattinata di venerdì 12 Luglio. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 in via Scarpanto, sotto le case popolari, nei pressi di un bar. Per cause ancora da chiarire, è scoppiata una lite tra due uomini che è degenerata rapidamente. Il 28enne romano, con precedenti, è stato colpito con diversi fendenti agli arti superiori, riportando ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario che, grazie alle testimonianze e all’ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali nelle vicinanze, sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore.

L’uomo, un cittadino romeno con precedenti penali, è stato rintracciato poco distante dal luogo del fatto e arrestato.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.

Al momento, l’ipotesi più probabile è quella del tentato omicidio. Il presunto aggressore si trova in carcere in attesa di convalida.

