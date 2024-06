Aggressione a Tor Bella Monaca: tunisino accoltellato da un connazionale, arrestato l’aggressore

Un cittadino tunisino di 30 anni è stato accoltellato più volte a Tor Bella Monaca. L’aggressione è avvenuta giovedì 27 giugno in largo Ferruccio Mengaroni, davanti a diversi testimoni che hanno allertato i soccorsi.

La vittima, ferita gravemente alle gambe, è stata trasportata in codice rosso al policlinico Casilino. I medici sono intervenuti tempestivamente per fermare l’emorragia e l’uomo, seppur non in pericolo di vita, dovrà affrontare una convalescenza di circa 20 giorni.

I Carabinieri di Tor Bella Monaca sono intervenuti sul posto e, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno arrestato il presunto aggressore, un connazionale di 25 anni.

L’uomo, che avrebbe anche tentato di resistere all’arresto aggredendo i militari, è stato accusato di tentato omicidio, resistenza e pubblico ufficiale.

Le indagini proseguono per accertare i motivi dell’agguato. Non si esclude che l’episodio sia legato a questioni di spaccio, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

