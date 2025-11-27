Aggressione al Don Bosco: giovane pestato da una banda, due arresti. Altri due in fuga

Una rapina violenta, consumata in pochi secondi all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti, nel cuore del quartiere Don Bosco.

È qui che ieri sera i Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà hanno bloccato due uomini — cittadini egiziani di 28 e 30 anni — ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina aggravata.

Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima, un 21enne del Bangladesh, sarebbe stata circondata da quattro individui che lo avrebbero colpito con calci e pugni per strappargli il telefono cellulare e 40 euro in contanti.

Un’aggressione brutale e rapidissima, avvenuta in un punto particolarmente frequentato del quartiere.

Il tempestivo passaggio di una pattuglia ha però interrotto la fuga dei presunti rapinatori: due dei quattro componenti del gruppo sono stati fermati immediatamente, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, facendo scattare le ricerche in tutta la zona.

La refurtiva — il telefono e il denaro sottratti al giovane — è stata recuperata e restituita alla vittima.

Mentre i due uomini, sono stati arrestati e accompagnati presso i rispettivi domicili, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.