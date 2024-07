Aggressione in Metro: attivista di Forza Italia brutalmente colpita

Colpita con tale violenza da perdere i sensi. Orsola Larocca, attivista di Forza Italia, è stata brutalmente aggredita a calci. La metropolitana di Roma si conferma ancora una volta come un teatro di violenza, infestata da borseggiatori e bande di ladri che agiscono impunemente.

A denunciare l’episodio sono stati Caterina Benetti e Matteo Bruno, consiglieri di Forza Italia dell’VIII Municipio: “Siamo vicini alle vittime delle recenti aggressioni nelle metropolitane di Roma. La sicurezza sui mezzi pubblici deve essere una priorità assoluta e non possiamo permettere che simili episodi continuino a verificarsi senza conseguenze”.

“Un’altra violenta aggressione è avvenuta alla fermata Termini, nei pressi della scala mobile della linea B, direzione Laurentina. La nostra attivista Orsola Larocca, responsabile Azzurro Donna nell’VIII Municipio, è stata colpita da un uomo con tale forza da svenire.

Portata al pronto soccorso, le sono state riscontrate fratture al piede e ha sporto denuncia ai carabinieri. I cittadini sono angosciati e terrorizzati da questa scia di violenza.

Dov’è il sindaco Gualtieri? È inammissibile che i romani debbano vivere nella paura di essere aggrediti sui mezzi pubblici”.

“Roma deve essere una città sicura per tutti i suoi cittadini. È indispensabile un intervento immediato per aumentare la sorveglianza e la presenza delle forze dell’ordine nelle stazioni e sui mezzi pubblici – concludono Benetti e Bruno -. Non possiamo più tollerare questa situazione di pericolo costante.

Il sindaco di Roma e la sinistra continuano a fare scaricabarile, ma il primo cittadino è il garante della sicurezza urbana ed è colui che partecipa ai comitati per l’ordine e la sicurezza:

è giunto il momento che il Pd e il sindaco smettano di dire che va tutto bene e pongano il tema al centro dell’agenda politica. La sicurezza è un bene fondamentale per i cittadini: è urgente intervenire prima che si verifichi una tragedia”.

