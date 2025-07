Aggressione sul tram 8: 35enne accoltellato a Trastevere, caccia all’uomo

Un tranquillo viaggio in tram si è trasformato in una scena di paura a Trastevere. È successo martedì 29 luglio, intorno alle 13:00, a bordo del tram 8, all’altezza di piazza Ippolito Nievo. Un passeggero di 35 anni, originario della Moldavia, è stato ferito al braccio con un coltellino da uno sconosciuto, apparentemente in stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’aggressore avrebbe iniziato a dare in escandescenze all’interno del convoglio. A quel punto, la vittima, notando il suo comportamento fuori controllo, avrebbe cercato di calmarlo. Ma il tentativo di mediazione si è trasformato in un incubo: l’uomo è stato colpito al braccio con un’arma da taglio di piccole dimensioni.

Ferito in modo lieve, il 35enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma ha fornito ai poliziotti una descrizione del suo aggressore, che nel frattempo si era dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli del quartiere.

Sul caso indaga la polizia, che ha avviato immediatamente le ricerche nella zona, passando al setaccio telecamere e fermate del trasporto pubblico. Il tram 8, dopo l’intervento delle forze dell’ordine, ha ripreso regolarmente il servizio nel giro di pochi minuti.

