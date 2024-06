Aggressione violenta a Termini: un ragazzo derubato e ferito con una bottiglia

Un cittadino del Bangladesh è stato vittima di una violenta aggressione a Termini, dove è stato derubato dello smartphone e ferito alla testa. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato uno dei rapinatori.

L’aggressione. Il 21enne stava camminando da solo in via Filippo Turati quando è stato aggredito da tre persone che lo hanno picchiato e colpito con una bottiglia di vetro alla testa per rubargli il cellulare.

L’intervento dei carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante, che si trovavano in zona, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare uno dei rapinatori mentre gli altri due si davano alla fuga.

Soccorsi e arresto. La vittima è stata soccorsa e portata al policlinico Umberto I, dove è stata medicata e poi dimessa con alcuni giorni di prognosi. Il rapinatore arrestato, un 28enne egiziano senza fissa dimora, è stato condotto in caserma e poi processato per direttissimo.

