Agricoltori del Viterbese, diretti verso Roma: Oltre 80 mezzi sulla Cassia

Sono stati circa 80 i trattori provenienti da Viterbo e dai Comuni della Tuscia di Tarquinia, Tuscania, Canino e Vetralla e diretti a Roma percorrendo la via Cassia. Dove stamane Mercoledì 7 Febbraio 2024 è arrivata in prossimità di Capranica intorno alle 11.30. Qui i mezzi hanno sfilato attraversando il paese accolti dalle grida di incoraggiamento dei residenti. Poi il lungo serpentone ha proseguito sulla Cassia in direzione di Roma. Grandi assenti nella spedizione di oggi, gli agricoltori di Orte che, all’ultimo momento hanno dato forfait, optando per una probabile partenza per domattina.

