Agricoltura, l’11 novembre riunione per assegnazione lotto Tor de’ Cenci

Prosegue l’iter per l’assegnazione delle terre agricole di proprietà di Roma Capitale oggetto del bando pubblico scaduto lo scorso 30 settembre. Lunedì 11 novembre si riunirà la commissione chiamata ad esaminare le tre domande pervenute per l’assegnazione del lotto Tor de’ Cenci, area situata in via del Risaro e che presenta un’estensione di circa 28 ettari.

Il bando è stato pubblicato a giugno scorso dal dipartimento capitolino Tutela ambientale e rientra nella più generale azione dell’amministrazione volta a valorizzare l’agro romano e a promuovere lo sviluppo di aziende agricole multifunzionali, in grado di fornire ai cittadini produzioni agroalimentari di qualità e a filiera corta e servizi innovativi.

Attualmente, si è conclusa la procedura per l’assegnazione del lotto situato nel parco della Marcigliana, nel Municipio III – oggetto di un precedente bando pubblicato ad ottobre 2023 – che ha visto come vincitrice la società agricola Marina.

“Aggiungiamo un’altra tappa nella promozione del territorio agricolo di Roma Capitale. L’agro romano – dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti – rappresenta una risorsa importante per l’intera collettività: tramite i bandi pubblici intendiamo promuovere il recupero dell’uso agricolo di aree attualmente dismesse, con criteri di premialità che riguardano specifici profili.

In particolare, verranno promosse le aziende agricole che puntano a rafforzare l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, alla formazione per l’uso delle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile“.

