Ahora y para siempre Heroìnas: Belén Ortega e Mirka Andolfo all’Instituto Cervantes di Roma  

Dalla collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Roma e ARF! Festival nasce “Ahora y para siempre Heroìnas”, un’esposizione che celebra il talento di Belén Ortega e Mirka Andolfo. Due giovani autrici che, accumunate dal modo innovativo con cui rappresentano la figura femminile nel fumetto, raffigurano una donna non più oggetto, ma soggetto complesso e dinamico.

Nonostante questo punto in comune, le due artiste si differenziano per diversa formazione artistica che ha così dato vita a due stili originali e inconfondibili. Belén Ortega, fumettista e illustratrice andalusa, grazie ad importanti riconoscimenti come quello ricevuto al Festival di Angoulême, si afferma come una delle figure di spicco del panorama iberico. Le sue opere si contraddistinguono per il perfetto connubio tra la tradizione supereroistica occidentale e l’influenza dei manga giapponesi, creando uno stile personale e riconoscibile. Al centro delle sue storie vi sono figure femminili intense e contemporanee, che fuggendo dagli stereotipi, incarnano le sfaccettature e contraddizioni umane, rappresentando donne capaci di essere libere.

L’altra grande protagonista dell’esposizione è Mirka Andolfo, autrice italiana affermata anche nel panorama internazionale, in particolare in Francia e Stati Uniti. Le sue opere si focalizzano sul desiderio di emancipazione e identità che prende forma dal continuo confronto che i personaggi vivono con la propria umanità. Partendo dall’erotico o dal grottesco, i personaggi femminili della Andolfo rompono i classici schemi mostrando una femminilità selvaggia, impossibile da domare. Il corpo, nei suoi racconti, va oltre la semplice estetica, rispecchiando i tormenti e le lotte interiori che i protagonisti vivono.

Stefano “S3Keno” Piccoli, direttore di ARF! Festival e curatore della mostra, sottolinea: “La scelta di unire in una sola esposizione Belén Ortega e Mirka Andolfo è perché entrambe le autrici, utilizzano il fumetto come spazio politico e poetico, dove il femminile è voce narrante, soggetto attivo, forza in movimento. Dove ognuna delle loro eroine racconta una stessa tensione, quella tra immagine imposta e verità interiore, tra ciò che si è e ciò che si sceglie di diventare”.

Dal 23 maggio, al Mattatoio La Pelanda a Roma, sarà disponibile il catalogo ARFbook 2025, che raccoglie tutte le opere presenti in mostra.

Info “Ahora y para siempre Heroìnas. Belén Ortega e Mirka Andolfo”:

Date: dal 15 maggio al 12 luglio 2025. Ingresso libero

Luogo: Instituto Cervantes di Roma – Sala Dalí – Piazza Navona, 91 – 00198, Roma

Orari di visita: da martedì a venerdì dalle 14:00 alle 20:00 | sabato dalle 12.00 alle 20.00; domenica e lunedì chiuso

Per informazioni: pnavona@cervantes.es Tel.: 06 686 18 71

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.