“Aiuto,ci stanno sparando!”: colpi d’arma da fuoco contro una giovane coppia in auto

“Aiuto,ci stanno sparando!”, attimi di paura questa notte a Nettuno.

Intorno all’una e mezza di oggi, giovedì 11 settembre, una coppia di ventenni è stata vittima di un episodio inquietante mentre percorreva in auto via San Giacomo, nel comune del litorale a sud di Roma.

Secondo quanto raccontato dai ragazzi stessi agli agenti del commissariato di Nettuno, un’auto di grossa cilindrata li ha sorpassati improvvisamente e gli occupanti avrebbero sparato colpi d’arma da fuoco in aria, costringendo i giovani a un attimo di puro terrore.

Subito dopo, la macchina sospetta è fuggita lungo via Romana Antica, facendo perdere le proprie tracce.

Non sono stati rinvenuti bossoli sul luogo, ma la dinamica resta preoccupante.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e identificare i responsabili di quello che per i ragazzi è stato un vero e proprio incubo a cielo aperto.

