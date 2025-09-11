“Aiuto,ci stanno sparando!”: colpi d’arma da fuoco contro una giovane coppia in auto
Non sono stati rinvenuti bossoli sul luogo. Gli inquirenti hanno avviato le indagini
“Aiuto,ci stanno sparando!”, attimi di paura questa notte a Nettuno.
Intorno all’una e mezza di oggi, giovedì 11 settembre, una coppia di ventenni è stata vittima di un episodio inquietante mentre percorreva in auto via San Giacomo, nel comune del litorale a sud di Roma.
Secondo quanto raccontato dai ragazzi stessi agli agenti del commissariato di Nettuno, un’auto di grossa cilindrata li ha sorpassati improvvisamente e gli occupanti avrebbero sparato colpi d’arma da fuoco in aria, costringendo i giovani a un attimo di puro terrore.
Subito dopo, la macchina sospetta è fuggita lungo via Romana Antica, facendo perdere le proprie tracce.
Non sono stati rinvenuti bossoli sul luogo, ma la dinamica resta preoccupante.
Gli inquirenti hanno avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e identificare i responsabili di quello che per i ragazzi è stato un vero e proprio incubo a cielo aperto.
