Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett
Alla nascita il piccolo pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi
Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare.
“Ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo – spiega la Presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – che è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese. È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”.
Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda come bilanciere. I maschi hanno una altezza di circa 80 cm e sono facilmente riconoscibili perché sono più grandi delle femmine.
La gestazione di questa specie dura circa un mese e 10 giorni. Alla nascita il piccolo pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.
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