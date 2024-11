Al Bioparco una promozione speciale dall’11 al 15 novembre

Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre promozione speciale al Bioparco: i residenti di Roma e provincia potranno visitare il giardino zoologico della Capitale alla tariffa eccezionale di 10 euro.

Sarà sufficiente esibire un documento di riconoscimento per dimostrare di essere residente nella città di Roma o in provincia.

La promozione attivata dalla Fondazione Bioparco di Roma è valida esclusivamente per gli acquisti in biglietteria all’ingresso del parco (no online).

“Questa iniziativa di promozione – dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale – offre un’imperdibile occasione per visitare il Bioparco di Roma, conoscerne lo straordinario patrimonio di biodiversità e, soprattutto per tante bambine e tanti bambini, poter sperimentare la meraviglia di osservare con i propri occhi animali sconosciuti o visti solo nelle immagini sui libri o nei documentari.

Un’iniziativa che, nel promuovere un’istituzione storica della città con il suo valore scientifico e ambientale quale il Bioparco, si aggiunge ad altre che l’amministrazione ha immaginato per incentivare la fruizione del patrimonio culturale di Roma come, ad esempio, la card per visitare a prezzo agevolato la rete dei musei capitolini.

Mi auguro che, grazie a quest’iniziativa, tanti romani potranno godersi un’esperienza davvero affascinante che contribuisce alla diffusione della cultura ambientale e della tutela della biodiversità”.

Ulteriori informazioni sul sito del Bioparco .

