Al Brancaccio Il libro della giungla

L’Orchestra NuovaKlassica presenta la coinvolgente favola in musica (concerto per famiglie) de Il Libro della Giungla. Direttore artistico Ernesto Celani, Direttore d’orchestra Carlo Stoppoloni. Concerto per famiglie. Elaborazione orchestrale di Marcello Sirignano. Attrice Angela Di Sante. Scenografia multimediale di Gianpaolo Bertoncin

Il Ritmo e l’uomo sono i veri protagonisti di questa favola. L’uomo si rende conto che il suo cuore ha un ritmo, il ritmo della vita. Quando poi il ritmo diviene la base di un racconto, di una favola, inizia la magia! Il racconto in musica prende spunto dal ritmo, apre il libro delle avventure nella giungla del cucciolo Mowgli e dei suoi amici, come dei suoi antagonisti ed inizia il viaggio.

Tutto, come sempre affidato alla maestria trasformista di Angela Di Sante, impreziosita dalla scenografia multimediale di Gianpaolo Bertoncin, le musiche di G. Bruns con l’elaborazione orchestrale di Marcello Sirignano e la prestigiosa direzione d’orchestra del Maestro Carlo Stoppoloni.

Ingredienti che garantiscono uno spettacolo indimenticabile e tanto divertimento.

… In fondo, basta il minimo, sapessi quanto è facile

trovar quel po’ che occorre per campar!

INFO

Teatro Brancaccio

17 febbraio ore 11

Via Merulana 244, 00185 Roma

TEL 06 80687231/2

teatrobrancaccio.it

Prezzi: platea 25€, galleria 20€

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino