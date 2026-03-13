Al Cinema Farnese la versione restaurata de “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini

Sabato 14 marzo 2026 alle 15:00, al cinema Farnese di Roma, in piazza Campo de’ Fiori 56, si proietta la versione recentemente restaurata dalla Cineteca nazionale de IL DELITTO MATTEOTTI di Florestano Vancini.

Alla proiezione, con ingresso libero fino a esaurimento posti, saranno presenti Steve Della Casa, Giovanni Spagnoletti e Gloria Vancini, figlia del regista.

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