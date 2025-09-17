Al Circolo Canottieri Roma la presentazione del libro di Kevin Costner

Mercoledì 17 settembre alle 18:30, le rive del Tevere diventeranno lo scenario per un viaggio nel cinema d’autore.

Al Circolo Canottieri Roma sarà infatti presentato il libero sulla nuova biografia di Kevin Costner, che ripercorre la carriera di una delle figure più iconiche di Hollywood.

«Per noi è un onore ospitare una presentazione che celebra un artista capace di coniugare talento, impegno e visione» – ha dichiarato Paolo Vitale, presidente del circolo – «Kevin Costner rappresenta un’icona di cinema e cultura pop, e siamo felici di offrire ai nostri soci un’occasione unica per approfondire la sua straordinaria carriera».

Il volume, firmato da Silvia Bizio e Pietro Ricci, arricchito dalle suggestive foto di scena di Thobias Daneluz, offre uno sguardo intimo e inedito sul percorso dell’attore-regista, protagonista di pellicole che hanno segnato l’immaginario collettivo: da Balla coi lupi a Gli Intoccabili, passando per il discusso Waterworld fino ad arrivare al recente e ambizioso progetto Horizon – An American Saga.

Non si tratta soltanto di una biografia, ma di un racconto che restituisce la visione di Costner sull’America e sulla sua storia, filtrata attraverso le scelte di un artista definito spesso “anti-star” per il suo modo di vivere il successo e il mestiere.

Un libro che promette di portare il lettore dietro le quinte, tra set, passioni e ideali di uno dei grandi narratori del cinema contemporaneo.

