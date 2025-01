Al Gran Premio Liberazione 2025 importante riconoscimento internazionale

Il Gran Premio della Liberazione 2025, che il prossimo 25 aprile taglierà il prestigioso traguardo della 78ª edizione, si arricchisce di un importante riconoscimento internazionale.

Per la prima volta in occasione di un evento ciclistico italiano, l’American Chamber of Commerce in Italy (Camera di Commercio americana), con sede a Milano, ha concesso il patrocinio al GP Liberazione per il valore storico-culturale che rappresenta da sempre nel nostro Paese. Il GP della Liberazione attraverso questo patrocinio vuole sottolineare le sue radici legandosi all’immagine di una delle più importanti istituzioni presenti nel nostro Paese, consolidando, attraverso lo sport, una sempre più solida amicizia tra l’Italia e gli Stati Uniti.

“Sono davvero contento di questo prestigioso riconoscimento ottenuto dal Liberazione – dice Claudio Terenzi, organizzatore dell’evento -. E’ un segnale forte del valore che rappresenta da sempre il Gran Premio, entrato ormai nella storia del nostro Paese e riconosciuto universalmente dal mondo del ciclismo come un vero e proprio mondiale giovanile”.

Foto, Credits: Spalletta

