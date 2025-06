Al Municipio XI Notti di Cinema a villa Bonelli

Il Municipio XI porta a segno la rivincita nell’aver ridato al suo territorio uno spazio di incontro dedicato al cinema e alla presentazione di libri ospitando personaggi famosi in ogni campo dell’arte entrando a far parte della rete delle proposte delle manifestazioni estive delle arene Notti di Cinema promesse da Agis Lazio srl con il sostegno.

Dal 24 giugno al 10 agosto, il parco di Villa Bonelli con ingresso in Via Camillo Montalcini 1 si trasforma in un grande palcoscenico all’aperto dedicato al cinema, alla cultura, uno spazio aggregativo per il territorio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Cinema Revolution, il progetto del Ministero della Cultura che prevede ingressi a prezzo ridotto (3,50 euro) per i film italiani ed europei: un invito concreto a tornare al cinema come luogo di esperienza, scambio e crescita collettiva.

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare il ritorno, dopo oltre 10 anni, di un’arena cinematografica che durerà quasi due mesi nel parco di Villa Bonelli. Riportare l’arena significa offrire alla comunità uno spazio di qualità dove emozionarsi, riflettere, stare insieme. È un progetto culturale ma anche sociale: un’arena non è uno schermo, è un luogo di cittadinanza, un punto di incontro che restituisce centralità al pubblico», ha dichiarato Gianluca Lanzi Presidente del Municipio Roma XI.

«L’arena di Villa Bonelli – afferma Leandro Pesci, Presidente di ANEC Lazio – rappresenta ciò che vogliamo dal futuro del cinema: un’esperienza che va oltre lo schermo, capace di restituire senso al tempo condiviso, alla partecipazione viva, alla cultura come occasione per stare insieme. Le arene sono oggi presidi culturali fondamentali e il nostro impegno è di renderle sempre più accessibili e radicate nei territori. Sono particolarmente onorato di aver instaurato questa prima collaborazione con il Municipio Roma XI, un partner sensibile, propositivo e attento, con cui condividiamo la volontà di costruire insieme un nuovo percorso per incentivare la visione del cinema all’aperto nel quartiere.»

Ogni settimana saranno organizzate serate speciali con registi e autori che introdurranno i propri film e si confronteranno con il pubblico. A curare questi appuntamenti sarà il giornalista e critico Franco Montini. Ad aprire la rassegna saranno Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Iddu. Il 27 giugno sarà la volta di Roberto Andò con L’abbaglio, mentre il 2 luglio Mario Martone parlerà di Fuori e il giorno successivo Michele Placido salirà sul palco per dissertare del suo L’Eterno Visionario. Il 4 luglio, Paolo Genovese incontrerà il pubblico per Follemente, mentre il 23 luglio sarà protagonista invece Gabriele Mainetti con La città proibita. Il ciclo si chiuderà il 4 agosto con Ivano De Matteo e il film Una figlia.

In collaborazione con la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, l’arena di Villa Bonelli ospiterà anche una selezione di cortometraggi realizzati dai suoi allievi e allieve, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire nuovi talenti e sguardi inediti sul presente.

Accanto al cinema, Villa Bonelli diventa anche spazio di riflessione e approfondimento grazie al format Libri & Spritz al Cinevillage, a cura della Community C.A.S.A. Una o due volte a settimana, nel tardo pomeriggio, si terranno incontri con autori e autrici che presenteranno i loro libri dialogando con il pubblico su temi di attualità, cinema, società, memoria e narrazione.

Tra i primi nomi in programma, Simon & the Stars con le previsioni stellari del suo Oroscopo 2025, pubblicato da Rizzoli; Attilio Bolzoni con il suo Immortali, edito da Fuori Scena; Roberta Calandra con Il cuore bacato, Transeuropa Edizioni, Bruno Fusciardi, che racconterà Ma noi non potevamo aspettare più, con la partecipazione di Giulia Zitelli Conti; Silvia Bizio con il libro Su Kevin Costner, edito da Gremese; Francesco Certo con L’amore di un figlio, per Pan di Lettere; Maurizio Carletti con Camilla. Milf italianissima, Undici – Tuga Edizioni; E.A. Cicchino con Il segreto di Lilì Marleen, Amazon Edizioni; Matteo Martone con Assolutamente non portatemi a Caserta, per Homo Scrivens; e Giada Di Berardino con Anna Cherubini, autrici del libro Frollino il mio bambino magico, edito da Mondadori.

A completare l’esperienza dell’arena, nel parco sarà attiva un’area ristoro gestita dalla società Davigi (Il Conte Brillo), un punto di ritrovo informale e piacevole dove fermarsi prima o dopo la proiezione, gustare uno snack, bere qualcosa e socializzare. Un modo per vivere il parco non solo come luogo di passaggio, ma come vero e proprio spazio culturale urbano, animato e accogliente.

