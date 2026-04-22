Il 24 aprile 2026 a Roma al Nuovo Cinema L’Aquila Israele e Palestina nel cinema di Guy Davidi. Il regista israeliano sarà presente in sala.

ORE 18.00 – 5 BROKEN CAMERAS, un’incredibile vicenda personale tra le violenze e l’oppressione in Cisgiordania, candidato agli Oscar come Miglior Documentario. Emad compra la prima telecamera alla nascita del figlio, filma la ribellione pacifica e la costruzione del muro divisorio; da tutto il mondo forniscono aiuto, ma ad un certo punto le persone iniziano a venire arrestate e gli abitanti dei villaggi uccisi…

⁠ORE 20.30 – INNOCENCE, un viaggio illuminante sul processo di militarizzazione in Israele a partire dall’infanzia, presentato al Festival di Venezia.

Attraverso gli inquietanti diari dei protagonisti, il film descrive lo sconvolgimento interiore intrecciando immagini militari e momenti chiave dei soldati deceduti, le cui parabole sono state messe a tacere…

Intervengono:

Simona Maggiorelli – Direttrice Rivista Left

Gianluca Peciola – Attivista per i diritti umani

Floriana Pinto – Curatrice dell’evento

Un evento Blue Desk con Amore e Psiche, Nuovo Cinema Aquila, Cinema Mundi. Realizzato con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria e di Amnesty International. Partner, la rivista Left.

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