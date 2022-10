Al Parco Aqua Virgo in un accampamento romano per scoprire usi e costumi dell’antica Roma

Il 22 e 23 ottobre 2022 dalle ore 10 alle ore 17, al Parco Aqua Virgo prenderà vita un vero e proprio Accampamento romano dove Centurioni, Gladiatori, Legionari, Matrone, Liberte e Danzatrici accompagneranno i visitatori in un viaggio sugli usi ed i costumi del tempo dell’antica Roma, attraverso giochi, laboratori e visite guidate per adulti e bambini.

L’evento è curato e creato delle Associazioni Civiltà Romana, Coda Italia e Comitato Popolare Monti di Pietralata e dedicato alla storia, alla cultura ed all’inclusione.

Civiltà Romana è un’associazione culturale di ricostruzione, rievocazione storica e archeologia sperimentale nata nel gennaio 2010. Ha come motto: NVLLIVS BONI SINE SOCIO IVCVNDA POSSESSIO EST (Seneca) “Nessuna cosa è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla”. A tener salda l’Associazione sono passione e curiosità per la storia di Roma ed è obiettivo comune, attraverso lo studio ed il confronto reciproco, scoprire, divulgare e rappresentare gli aspetti noti e meno noti della Civiltà Romana.

Il nome Civiltà Romana esprime il tema e gli studi trattati richiamando inoltre i valori e la Storia dell’Urbe in ogni suo aspetto.

Simbolo dell’associazione è la Dea Roma, emblema universale della cultura e della civiltà di Roma con tutti gli aspetti sociali, culturali, tecnologici, militari, religiosi ed artistici del popolo romano.

CODA Italia APS (Children of Deaf Adults) è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2014 in Italia che si occupa del benessere dei figli udenti di genitori sordi.

Per prenotazioni: – eventipietralata@gmail.com.

*Il Parco Aqua Virgo è in Via dei Monti di Pietralata, a ridosso del corso dell’Aniene e in corrispondenza del fosso della Marranella, dove sopravvive uno dei pochi tratti di Acquedotto Vergine costruiti fuori terra e che, alimenta ancora oggi la Fontana di Trevi.