Al parco delle Valli iniziate l’innaffiamento degli alberi

Da qualche giorno sono iniziate le attività di innaffiamento degli alberi al parco delle Valli, una riserva naturale nel quartiere Conca D’Oro, dove i soci e volontari dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ da circa 6 anni si prendono cura.

Le attività quest’anno verranno svolte il lunedì e venerdì dalle ore 19.00, salvo in caso di pioggia del giorno prima o lo stesso giorno.

L’attività, oltre a salvaguardare la biodiversità del parco stesso, comporta un benessere fisico ed emotivo per chi partecipa, in quanto tale attività è un bene per la salute fisica e mentale.

Tutti possono partecipare all’attività, l’appuntamento è ogni lunedì e venerdì alle ore 19.00 alla fontanella del parco delle Valli entrando da via Conca D’Oro 169.

Per maggiori informazioni, richieste o altro è possibile inviare un’email all’indirizzo presente nel sito dell’associazione.

