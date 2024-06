Al Parco Nemorense per un aperitivo dal gusto….artistico 

Nella splendida cornice del Parco Nemorense si svolgerà la rassegna di pittura, teatro e poesia dal titolo ‘Fluttuanti Armonie’ che vedrà le diverse arti interagire in sinergia. L’attrice e drammaturga Maria Flavia del Curatolo interpeterà un suo monologo, si potranno visionare i quadri della mostra presenti sulla scena e verranno recitate alcune poesie dei poeti partecipanti.

Vi aspettiamo il 27 giugno alle ore 19 al bar del Parco (Via Nemorense 41), in questa suggestiva atmosfera, per sorseggiare un pò…d’ Arte.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙