Al passo con la vita. La poesia di Biancamaria Frabotta

Martedì 13 marzo 2019, ore 14:30, nella Sala 1 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si terrà un pomeriggio di studi sulla poesia di Biancamaria Frabotta.

Quella di Biancamaria Frabotta è una poesia dall’impronta dinamica, in continua viandanza. All’età turbolenta del rumore bianco, che dà forma a una nuova soggettività, si avvicenda il tempo del contrappunto fra la struggente ricerca dell’origine e gli impervi itinerari nell’altrove, al fine di oltrepassare le secche del postmodernismo e una banalizzante idea di contemporaneità. Succede quindi la stagione di un inquieto, asimmetrico pendolarismo fra città e campagna, in cui più fitta si fa l’interrogazione della condizione mortale e più acuta la nostalgia della classicità. È una poesia che si trasforma negli anni non per stare al passo con i tempi, ma per stare al passo con la vita, testimoniandola ai crocevia della Storia e fra le mutazioni di una Natura comunque inesorabile, fino a toccarne l’inesplicabile materia prima. Studiose e studiosi si incontrano presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma per un pomeriggio di studi, curato da Carmelo Princiotta, nell’ambito delle iniziative promosse da Spazi900: letture, incontri, confronti, al fine di rileggere a più voci Tutte le poesie 1971-2017 (2018), ripercorrere a ritroso «la danza del sentiero».

Saluti

Andrea De Pasquale

Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale

Interventi

Luca Serianni

Sapienza Università di Roma

Testimonianza

Roberto Deidier

Università di Enna

Il museo del fondale

Marco Corsi

Primi poemetti e altre questioni di voce

Adele Dei

Università di Firenze

Animali e altri viaggi

Carmelo Princiotta

Congedare il Novecento: La pianta del pane

Sabrina Stroppa

Università di Torino

La cura e la memoria: Da mani mortali

Keala Jewell

Dartmouth College

«Prendersi per il giusto verso»: un’esperienza di traduzione



Letture

Biancamaria Frabotta

Modera

Carmelo Princiotta