Al Premio Nobel Jon Fosse la Lupa Capitolina

Il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, conferirà allo scrittore norvegese Premio Nobel Jon Fosse il più importante riconoscimento della città di Roma, la Lupa Capitolina.

La cerimonia si svolgerà in Campidoglio martedì 25 alle 13, dove al termine di un colloquio privato, alla presenza dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, Jon Fosse sarà accompagnato a firmare il “Libro d’Oro Capitolino” nella Sala delle Bandiere per poi ricevere la Lupa.

Nello stesso giorno, alle 21, avrà luogo, con i saluti dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, un incontro aperto al pubblico e gratuito all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone in cui Jon Fosse dialogherà con la scrittrice Claudia Durastanti e il traduttore, Andrea Romanzi.

Si tratta del primo incontro delle Anteprime di Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione letteraria promossa dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curata dal dipartimento Attività culturali con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Questo primo incontro è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata di Norvegia.

Jon Fosse, nato a Strandebarm nel 1959, è scrittore e drammaturgo ed è universalmente considerato uno dei più importanti autori contemporanei. Attualmente vive nella residenza onoraria di Grotten, a Oslo, concessagli dal Re per i suoi meriti letterari. Fosse è uno scrittore incredibilmente prolifico. Ha esordito nel 1983 e da allora ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie, saggi e libri per bambini. Le sue opere – per cui è stato insignito di numerosi premi internazionali ed è stato più volte candidato al Premio Nobel – sono state tradotte in oltre 40 lingue.

I suoi testi teatrali sono stati messi in scena in tutto il mondo. Presso La Nave di Teseo ha pubblicato Mattino e sera (2019), L’altro nome. Settologia I-II (2021), Io è un altro. Settologia III-V (2023) e Melancholia I-II (2023), Un bagliore (2024) e Un nuovo nome. Settologia VI-VII (2024). Settologia I-II – libro dell’anno per “The New Yorker” e scelto tra i 100 libri del secolo da “The New York Times” – è stato finalista nel 2022 all’International Booker Prize, al National Book Award e al National Book Critics Circle Award. Crocetti editore ha pubblicato nel 2024 l’opera poetica Ascolterò gli angeli arrivare.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLE ANTEPRIME

3 aprile, ore 19 – Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio Borgna

Javier Cercas presenta il suo ultimo romanzo Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda)

In dialogo con Sabina Minardi e Aldo Cazzullo

16 giugno, ore 21 – Parco Monte Ciocci

Guillermo Arriaga in dialogo con Davide Orecchio

17 giugno alle 21 – Parco Monte Ciocci

Daniela Dröscher in conversazione con Igiaba Scego

25 giugno, ore 21 – Casa del Jazz

David Grossman in dialogo con Melania Mazzucco

1° luglio , ore 21 – Teatro Elsa Morante

Monologo di Erri De Luca

