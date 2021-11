Al quartiere Montagnola la nuova street art tra Resistenza, Legalità e Memoria

Nel quartiere Montagnola, Dominio Pubblico con MART Millennials Art Work – progetto di riqualificazione urbana delle aree periferiche di Roma attraverso la Street Art e l’innesco di processi di cittadinanza attiva per i più giovani – regala a Roma quattro nuove opere murarie trasformando l’area urbana a pochi passi dall’EUR in “museo diffuso” su “Resistenza, Legalità e Memoria”.

Alla Montagnola, culla della memoria storica e sociale della Capitale, con MART, promosso da Dominio Pubblico e parte della seconda annualità di Contemporaneamente Roma 2021, le mura dei luoghi di aggregazione del quartiere si trasformano in opere d’arte urbana legate fra loro dalla narrazione delle tante storie di impegno sociale che hanno visto come protagoniste figure iconiche del territorio: le opere murarie celebreranno, in termini stilistici differenti, la vicenda storica della Resistenza contro il nazifascismo, che vide gli abitanti del quartiere combattere e cadere nel 1943 in quello che oggi è il Piazzale dei Caduti della Montagnola.

Quattro gli Street Artists coinvolti: Paolo Colasanti in arte Gojo, responsabile della curatela e del coordinamento artistico del progetto, il collettivo NAF – MK in collaborazione con INWALLWETRUST e Daniele Tozzi, nell’Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino, rispettivamente nei tre plessi Di Giacomo, Leonori e Berto.

Fino al 7 novembre sarà possibile partecipare alle visite guidate “Anima Urbis”: un viaggio nel nuovo “museo diffuso” alla scoperta delle opere e delle storie contenute in esse, con partenza dal Piazzale dei Caduti della Montagnola. Le visite guidate di Open MART 2021, a cura di Dominio Pubblico, si svolgeranno il 5 novembre dalle ore 15:00 alle 17:00, il 6 novembre dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00, e il 7 novembre dalle ore 11:00 alle 13:00.

Grande chiusura domenica 7 novembre con Open MART 2021- Closing party, presso l’IIS Cine-TV Roberto Rossellini: un evento conclusivo destinato agli studenti degli istituti coinvolti nel progetto, che mostreranno ai propri coetanei l’esito finale del laboratori svolti, tra cui School of Rap: laboratorio di rime e legalità condotto dal rapper partenopeo Luca Caiazzo in arte Lucariello in collaborazione con Crisi Come Opportunità (CCO).

MART – Millennials Art Work è un progetto di Dominio Pubblico con la curatela di Paolo Colasanti in arte Gojo. È promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso Pubblico Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con SIAE.

“MART – Millennials Art Work” si svolge in collaborazione con il Municipio VIII di Roma.

Prenotazione obbligatoria a info@dominiopubblico.it, capienza massima 20 posti.