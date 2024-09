Al San Filippo Neri una panchina rossa per Rossella Nappini

Il 4 settembre 2023 l’operatrice sanitaria Rossella Nappini, 52 anni, fu trovata morta sotto casa, in zona Monte Mario, uccisa a coltellate dall’ex compagno.

Oggi 4 settembre 2024 l’ospedale San Filippo Neri dove Rossella era infermiera ha istallato una panchina rossa nel suo ricordo.

“Una tragedia che abbiamo vissuto da vicino. Il pensiero di tutti noi corre a Rossella Nappini che un anno fa ci è stata strappata.

Il dolore della sua perdita è ancora vivo, ma più forte è il ricordo del suo sorriso e dell’umanità con cui affrontava quotidianamente il suo lavoro.

In questo giorno così doloroso, la comunità del San Filippo Neri e della ASL Roma 1 abbraccia simbolicamente la sua famiglia e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Non smetteremo di parlare della violenza sulle donne, la violenza non è amore e soprattutto non è mai giustificata. Rossella, continui a vivere nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai” hanno dichiarato dal San Filippo Neri.

