Al Senato il Premio Bussola a Ward, Di Michele, Dominella e FAI

Le eccellenze italiane al centro di un premio, ideato con lo scopo di orientarci tra le bellezze storiche, culturali, paesaggistiche, professionali, del nostro paese.

È con questa mission che nella Sala Isma del Senato della Repubblica ha preso vita la prima edizione del “Premio Bussola”, condotto da Alessandro Greco e Federica Bertoni e promosso dai produttori Emanuele Gambino e Stefano Baldrini, che ha sottolineato il valore di alcune personalità e realtà in prima linea nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’Italia.

In un sala gremita, e dopo il saluto istituzionale del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, sono stati assegnati i preziosi riconoscimenti, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, e consegnati a: FAI – Fondo Ambiente Italiano: Per l’instancabile opera di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; Stefano Dominella (Maison Gattinoni): Ambasciatore del Made in Italy, premiato per aver reso la moda italiana un’icona globale di eleganza; Luca Ward: Voce e volto simbolo del panorama artistico, per il suo immenso contributo alla cultura cinematografica e teatrale; Grazia Di Michele: Per la sua carriera poetica nella musica e l’impegno profuso nella formazione dei nuovi talenti.

La scelta dei candidati è stata decisa dopo un profondo studio delle numerose candidature pervenute al Comitato d’Onore, composto da Giuseppe Mazzei, Valerio Rossi Albertini, Nino La Spina e Domenico Cafasso.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato ufficialmente il nuovo format “Italia Game Show”, che nei mesi estivi porterà la cultura e l’identità del Bel Paese direttamente nelle piazze dal nord al sud, con lo scopo di coinvolgere la platea tramite quiz, giochi e grandi ospiti sul palco.

Se, quindi, il Premio riconosce l’eccellenza “dall’alto”, Italia Game Show la celebra “dal basso”, coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso l’intrattenimento, con un tour che si propone di valorizzare i territori, ed i personaggi orgoglio di ogni località, raccontando le tradizioni e le bellezze locali in un viaggio esperienziale che toccherà l’intera Penisola.

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