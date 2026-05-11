Al Senato il Premio Bussola a Ward, Di Michele, Dominella e FAI
Al via il progetto "Italia Game Show" per raccontare le bellezze del Paese
Le eccellenze italiane al centro di un premio, ideato con lo scopo di orientarci tra le bellezze storiche, culturali, paesaggistiche, professionali, del nostro paese.
È con questa mission che nella Sala Isma del Senato della Repubblica ha preso vita la prima edizione del “Premio Bussola”, condotto da Alessandro Greco e Federica Bertoni e promosso dai produttori Emanuele Gambino e Stefano Baldrini, che ha sottolineato il valore di alcune personalità e realtà in prima linea nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’Italia.
In un sala gremita, e dopo il saluto istituzionale del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, sono stati assegnati i preziosi riconoscimenti, realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, e consegnati a: FAI – Fondo Ambiente Italiano: Per l’instancabile opera di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; Stefano Dominella (Maison Gattinoni): Ambasciatore del Made in Italy, premiato per aver reso la moda italiana un’icona globale di eleganza; Luca Ward: Voce e volto simbolo del panorama artistico, per il suo immenso contributo alla cultura cinematografica e teatrale; Grazia Di Michele: Per la sua carriera poetica nella musica e l’impegno profuso nella formazione dei nuovi talenti.
La scelta dei candidati è stata decisa dopo un profondo studio delle numerose candidature pervenute al Comitato d’Onore, composto da Giuseppe Mazzei, Valerio Rossi Albertini, Nino La Spina e Domenico Cafasso.
Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato ufficialmente il nuovo format “Italia Game Show”, che nei mesi estivi porterà la cultura e l’identità del Bel Paese direttamente nelle piazze dal nord al sud, con lo scopo di coinvolgere la platea tramite quiz, giochi e grandi ospiti sul palco.
Se, quindi, il Premio riconosce l’eccellenza “dall’alto”, Italia Game Show la celebra “dal basso”, coinvolgendo direttamente i cittadini attraverso l’intrattenimento, con un tour che si propone di valorizzare i territori, ed i personaggi orgoglio di ogni località, raccontando le tradizioni e le bellezze locali in un viaggio esperienziale che toccherà l’intera Penisola.
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