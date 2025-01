Al Teatro del Lido, “Il re del mondo”

Al Teatro del Lido di Ostia il 12 gennaio alle 17, per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, nell’ambito della rassegna Cascasse il Mondo, arriva lo spettacolo Re del Mondo, per la regia di Antonio Salerno e con Valentina Donati. Video e animazioni di Mikkel Garro Martinsen.

Un viaggio attraverso una foresta incontaminata, dove l’Albero degli Oracoli, con i suoi animali parlanti, mette in guardia sui pericoli del cambiamento climatico.

Siamo di fronte a una guida straordinaria, la custode di un luogo incredibile, una narratrice dal futuro: ci chiede di seguirla.

Inizia un viaggio all’interno di una foresta da secoli impenetrabile: da quando l’uomo ha iniziato a distruggere boschi, inquinare aria, avvelenare acque, sottrarre spazio selvaggio ad animali. Finalmente la foresta si apre a noi.

A un certo punto ci troveremo ai piedi del Grandioso Albero degli Oracoli, un tempo sacro ad Alessandro Magno.

La leggenda narra che il sovrano, famoso per aver conquistato un territorio immenso, potesse contare sul consiglio di grandi filosofi quali Aristotele, eppure, le scelte sulle sorti del mondo venissero compiute tramite il consulto dell’Albero degli Oracoli.

Al posto di fiori e frutti, aveva teste di animali che consegnavano al re messaggi utili alle sue imprese.

Oggi, l’Albero degli Oracoli vuole tornare a parlarci. Saranno proprio i suoi animali a farlo e lo faranno su tematiche a loro care: scioglimento dei ghiacciai, innalzamento delle acque, deforestazione, inquinamento. Per condurci infine nell’isola di rifiuti più grande del mondo: qui giace la corona di re del mondo.

Tutti, oggi, possiamo essere re e regine del nostro mondo e deciderne le sorti.

Uno spettacolo che incoraggia a diventare responsabili del nostro pianeta, impegnandoci a proteggerlo.

Al termine dello spettacolo ogni partecipante riceverà la pergamena di Re / Regina del mondo, che firmerà impegnandosi a seguire delle buone pratiche nella propria quotidianità per rispettare la Natura e il proprio regno:

il Pianeta Terra! Assieme alla pergamena riceverà un sacchettino di “semi per il futuro” che potrà piantare nel proprio giardino.

Per ulteriori INFO e PRENOTAZIONI.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.