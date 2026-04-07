Al Teatro delle Muse debutta la “Compagnia Teatro dei Monelli”

Un debutto che promette di emozionare e far riflettere, portando sul palcoscenico non solo uno spettacolo, ma una storia di passione, resilienza e inclusione.

Domenica 12 aprile alle ore 17:00, presso il Teatro delle Muse di Roma, in via Forlì 43, debutterà per la prima volta la Compagnia Teatro dei Monelli, progetto artistico nato all’interno dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma, con lo spettacolo “Fatti di scena – allegri ma non troppo”.

Lo spettacolo propone monologhi e scene esilaranti, ironiche e provocatorie, in un alternarsi di leggerezza, comicità e spunti di riflessione, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un’esperienza teatrale originale e intensa.

La Compagnia Teatro dei Monelli prende vita nel 2024 da un’intuizione condivisa di Giuliano Frittelli e Maurizio Margutti, trasformata in un laboratorio teatrale capace di andare oltre la semplice esperienza artistica: un luogo di incontro, relazione e crescita, dove il teatro diventa strumento di espressione personale, condivisione e autentica inclusione sociale.

Alla regia c’è Maurizio Margutti, artista di riconosciuto spessore, noto al pubblico italiano come attore attivo tra gli anni ’80 e i primi anni 2000, oltre che per il suo consolidato impegno nel panorama del teatro sociale.

Il suo percorso rende questo progetto ancora più significativo. Dopo la perdita della vista nel 2020, Margutti ha scelto di proseguire con determinazione la propria attività artistica, trasformando il teatro in un potente luogo di rinascita personale e collettiva.

Negli ultimi anni ha focalizzato il proprio lavoro proprio sul palcoscenico, collaborando attivamente con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma. Tra i suoi lavori più rilevanti si ricorda “Giuda”, tratto dal testo di Lot Vekemans, diretto e interpretato al Teatro Porta Portese di Roma.

Il cast dello spettacolo è composto da: Emilia Bernardini, Daniele Ciancarella, Francesca Romana Cicero, Paolo D’Amore, Marina Esposito, Rosella Frittelli, Maurizio Margutti e Simonetta Pizzuti.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa diventare strumento di partecipazione, relazione e valorizzazione delle persone, offrendo alla città di Roma un progetto teatrale di grande originalità e forte valore sociale.

Per il pubblico sarà l’occasione di assistere a uno spettacolo capace di divertire, emozionare e lasciare un messaggio profondo.

Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 17:00 al Teatro delle Muse.

Si consiglia di arrivare in anticipo in quanto non è prevista la prenotazione.

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