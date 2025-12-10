Al Teatro dell’Opera di Roma il concerto di Natale

Sabato 13 dicembre, dalle ore 19.30, andrà in scena presso il Teatro dell’Opera di Roma il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dalla Regione Lazio, su iniziativa del presidente Francesco Rocca e dell’assessore alla Cultura Simona Baldassarre, che saranno presenti alla serata e introdurranno i giovani talenti e grandi artisti, protagonisti dell’evento.

Sul palco si esibiranno l’Orchestra degli studenti del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma diretta da Michelangelo Galeati, la Cantoria dell’Accademia Nazionale “Santa Cecilia”, direttore Ludovico Versino, il Corso di Preparazione Professionale della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera in “Eco delle nove” con la coreografia di Kristian Cellini e con la partecipazione dei primi ballerini del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera Marianna Suriano e Giacomo Castellana, sotto la supervisione della direttrice Eleonora Abbagnato.

Ospite speciale sarà Mario Biondi, che interpreterà brani del repertorio natalizio, che affiancheranno le pagine di Vivaldi, Puccini, Verdi e Čajkovskij, affidate ai musicisti dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia e ai ballerini dell’Opera.

La serata, presentata da Pino Insegno con la regia di Kristian Cellini, ospiterà anche il Concorso Presepi, iniziativa della Regione Lazio dedicata alla valorizzazione delle tradizioni popolari e artistiche del territorio, che premierà le scuole del Lazio, attraverso viaggi culturali nel Lazio.

