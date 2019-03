Al Teatro Roma I Signori Barbablù

Dal 28 marzo fino al 14 aprile al Teatro Roma va in scena “I signori Barbablù” con Miriam Mesturino, Luca Negroni, Lucia Ricalzone, Maria Cristina Gionta, Pierfrancesco Mazzoni per la regia di Silvio Giordani.

Si tratta di una commedia di Gerard Verner che racconta la storia di un uomo e di una donna non più giovanissimi che hanno deciso di sposarsi e di passare la luna di miele in un cottage isolato nella campagna inglese. I due coniugi si sono sposati appena conosciuti: il cosiddetto colpo di fulmine! L’isolamento della casa circondata dal bosco, solo i rumori della natura, nessun villaggio nelle vicinanze, sembrano presagire una bella e rilassante luna di miele. Ma è bene essersi sposati in fretta? Non sarebbe stato meglio approfondire la conoscenza, scoprire le abitudini, i gusti o le piccole manie di entrambi?

ORARIO BOTTEGHINO:

Lunedì 10.00-13.00 dal Martedì al Sabato 10.00-13.00 – 15.00-20.00

Domenica 11.00-13.00 – 15.00-20.00

ORARIO SPETTACOLI: dal Martedì al Venerdì: ore 21.00

secondo Giovedì di spettacolo: ore 19.30

1° e 2° sabato di spettacolo: ore 17.00 ed ore 21.00

Domenica: ore 17.30

Lunedi riposo

TEATRO ROMA

Via Umbertide, 3 (P.zza S. Maria Ausiliatrice) 00181 Roma

Tel. 06.785.06.26

www.ilteatroroma.it

info@ilteatroroma.it