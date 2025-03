Al Teatro San Giustino, “6 appartamenti in cerca d’autore”

Anche quest’anno gli allievi del Laboratorio di formazione teatrale “Signori, chi è di scena”, diretto da Monica Ferri, intratterranno con “6 appartamenti in cerca d’autore” una commedia, scritta da Paola Pilone, che promette di far divertire tantissimo al Teatro San Giustino in Viale Alessandrino 140.

Lo spettacolo è:

Venerdì 14 Marzo ore 21.00 e

Sabato 15 Marzo ore 18.00

Si consiglia la prenotazione per assicurarsi un posto in poltrona.

Per l’ingresso è richiesto un libero contributo.

Per info e prenotazioni: laboratorio@ signorichiediscena.it – 3381202665

Il Teatro San Giustino dista solo 400 metri dalla fermata Alessandrino della metro C.

