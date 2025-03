Al via a Bracciano “Intuizioni di Primavera Teatro, Cinema, Musica, Danza La rassegna che non si rassegna”

Primavera di cultura a Bracciano con una manifestazione multidisciplinare al Teatro del Lago Delia Scala ideata dall’Assessorato alla Cultura. Film, concerti, pièce teatrali, spettacoli di danza si alterneranno infatti in “Intuizioni di Primavera, Teatro, Cinema, Musica, Danza La rassegna che non si rassegna”.

Una denominazione che è tutto un programma e che promette una carrellata di eventi – tutti ad ingresso libero – da non mancare. Bracciano si anima a livello culturale dal 5 aprile al 25 maggio offrendo a cittadini e turisti appuntamenti di grande livello.

Ad aprire il ricco cartellone sabato 5 aprile alle 21 un documentario da oscar. Si parte infatti con “No other Land” premiato con l’oscar 2025 come miglior documentario. Diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal, racconta del villaggio Masafer Yatta dove le forze di difesa israeliana avvrebbero voluto costruire un poligono di tiro.. Il regista palestinese Hamdan Ballal al suo rientro il 25 marzo scorso è stato aggredito, arrestato da forze israliane e poi rilasciato, segno che il messaggio di convivenza e di pace tra israeliani e palestinesi, in pieno conflitto armato, risulta inaccettabile da più parti.

Un’apertura di stretta attualità per una rassegna che non si rassegna e che va ad esplorare molti mondi. E’ infatti un viaggio musicale il concerto “Dal Rinascimento al Barocco” del Duo Cum Corde in programma domenica 6 aprile alle 18.30 inserito nel progetto “Delia Scala in Musica” organizzato in collaborazione con l’Associazione Claudia Biadi Music Academy Aps con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio. Il tenore Stefano Osbat, accompagnato alla chitarra classica da Agazio Tedesco, intona arie e canzoni d’altri tempi omaggiando in apertura Giovanni Pierluigi da Palestrina nel cinquecentenario della nascita.

Si muove attorno ad una delle figure più controverse del Novecento lo spettacolo in programma sabato 12 aprile alle 21 “Nella tempesta che ho nel cuore – Monologhi su Pasolini” per la regia di Raffaello Fusaro con Andrea Dolcini. “Come il telecronista di una vita che diventa mitologica, Er Pasola – si commenta nelle note di regia – usa tutte le parole a disposizione per narrarci il Pasolini-pensiero, tra ricordi pubblici che diventano privati e viceversa, brandelli di versi, citazioni, infuocate invettive e liriche accorate. Un personaggio di fantasia ma concreto … che usa le proprie abilità teatrali e di parola per riportare alcuni dei come e dei perché della storia di Pier Paolo”

Atmosfere più leggere quelle proposte per domenica 13 aprile alle 18.30 con il concerto “Sulle Ali dell Valzer”. In programma i più celebri brani di valzer con un omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della nascita. Sul palco si alterneranno tre valenti soprano, Francesca Paolucci, Lisadora Valenza, Paola Angela Giovani accompagnate al pianoforte da Massimiliano Tisano e Simone Colucci.

La terza settimana di programmazione della rassegna “Intuizioni di Primavera” vede sabato 26 aprile alle 21 la proiezione del film Adam the First. Uscito nel 2024 il film del regista Irving Franco racconta la storia di un quattordicenne alla ricerca del padre

Domenica 27 aprile torna l’appuntamento con il teatro ed in particolare con “Pulcinella nella Luna”. Scritto, diretto e interpretato da Federico Moschetti è un viaggio fantastico alla scoperta di un mondo alla rovescia. Un esperimento a metà fra teatro di strada e storytelling secondo i canoni della Commedia dell’Arte tradizionale rivisitata.

“È una rassegna coraggiosa – commenta Biancamaria Alberi, assessore alla Cultura del Comune di Bracciano – che propone una primavera di impegno e riflessione sui grandi temi dell’attualità. Si tratta – aggiunge – di “intuizioni” che si presentano attraverso diverse forme e linguaggi dell’arte: dal cinema, al teatro, alla danza, alla musica lirica, ai concerti jazz. Un panorama variegato che offre a tutta la comunità un’esperienza culturale di ampio respiro. Il luogo della rassegna è il teatro Delia Scala che si pone come punto di riferimento per l’attività culturale promossa dal Comune”.

