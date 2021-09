Al via i lavori per il nuovo Museo della Shoah di Roma

È stato avviato oggi il cantiere per la costruzione del nuovo Museo della Shoah di Roma che sarà realizzato accanto a Villa Torlonia.

Il Museo sarà costituito da due strutture connesse: una avrà la forma di una “scatola nera” sulla quale verranno riportati i nomi delle persone deportate, l’altra struttura ospiterà la hall di ingresso al Museo.

L’edificio si svilupperà su diversi piani interrati e altri dove sono previsti uffici amministrativi, un’area caffetteria e la scala centrale che condurrà all’inizio dell’esposizione permanente.

Sarà realizzato un lungo percorso pedonale dall’ingresso di Villa Torlonia verso la hall del Museo, dedicato ai “Giusti”, a coloro che prestarono aiuto agli ebrei perseguitati. Sarà presente anche una biblioteca, un centro studi a disposizione anche delle scolaresche in visita al Museo. Previsti spazi aperti, servizi igienici e parcheggi sotterranei.

I lavori saranno eseguiti utilizzando tecniche per il contenimento del rumore, anche per non arrecare disagio ai residenti della zona. Il cantiere, secondo il cronoprogramma stilato dall’impresa che effettuerà i lavori, avrà una durata di circa tre anni.