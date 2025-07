Al via il Monte Compatri Teatro Festival 2025

Anche questo anno riprenderà il via, per la quindicesima volta, la Rassegna dei Castelli Romani di Teatro Amatoriale.

La manifestazione, ideata dall’Associazione di promozione sociale Photo Club Controluce, sarà ancora una volta organizzata in collaborazione con il Comune di Monte Compatri.

Programma delle serate

Lunedì 7 luglio 2025 – Serata di apertura della Rassegna con uno spettacolo fuori concorso che si terrà nella piazzetta del Belvedere. Per l’organizzazione dello spettacolo serve solamente il posizionamento delle sedie per il pubblico e l’assegnazione dell’uso di suolo pubblico gratuito.

Mercoledì 9 luglio 2025 – Compagnia “Il Teatro”, “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo

Giovedì 10 luglio 2025 Compagnia “Palcoscenici”, “Anima bianca” di Giuseppe Manfridi

Venerdì 11 luglio 2025 Compagnia “Ci pensiamo domani”, “Un giorno dopo l’altro” di Miriam Giobbi

Sabato 12 luglio 2025 Compagnia “Tutti in scena”, “Figli di Eva” di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Grazia Giardiello

Domenica 13 luglio 2025 Compagnia APS “Ultimo atto”, “Split in Musical”- In questa serata di chiusura la Compagnia “Ultimo atto” sarà ospite con una rappresentazione teatrale fuori concorso e, al termine, si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Non mancheranno momenti di convivialità, con Stand Gastronomici dove potersi godere un drink in compagnia, osservando un tramonto su Roma.

L’ingresso è gratuito!

Organizzazione:

Notizie in Controluce – https://www.controluce.it/

Comune di Monte Compatri

Partner:

Pro Loco Monte Compatri 2000

