Al via il Premio Arvalia

Al via la settima edizione del Premio Arvalia, lo speciale riconoscimento che il Municipio Roma XI assegna a quanti abbiano contribuito, con il proprio impegno, a valorizzare la comunità municipale.

Un’edizione particolarmente significativa, che segna una tappa importante nella storia del Premio: sette anni di storie, volti e progetti che raccontano l’anima del territorio. Un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato un momento atteso e partecipato dalla comunità.

Possono essere candidati cittadini e associazioni che si siano distinti in ambito sociale, culturale, sportivo, per la propria attività lavorativa o per lo spessore umano e professionale dimostrato.

Le candidature possono essere presentate da almeno venti cittadini residenti nel Municipio XI, oppure da enti, associazioni, comitati, comunità, aziende e altri soggetti collettivi.

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 maggio 2025 all’indirizzo e-mail premioarvalia@comune.roma.it, allegando la modulistica predisposta:

Modulo per candidature presentate da cittadini

Modulo per candidature presentate da enti, associazioni, comitati

Qui è possibile scaricare il Regolamento del Premio Arvalia.

Il “Comitato del Premio Arvalia” valuterà tutte le candidature ricevute e procederà all’assegnazione dei riconoscimenti (targhe o diplomi), che verranno conferiti nel corso di una cerimonia pubblica prevista per sabato 7 giugno 2025, presso il Parco Tevere Marconi.

