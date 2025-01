Al via il restiling a Casal Bruciato

Prende avvio, grazie ai fondi stanziati per il Giubileo, la manutenzione straordinaria dei marciapiedi del quartiere di Casal Bruciato.

“Sarà un restyling generale dell’intero quartiere, partendo dai marciapiedi intorno al nido La Giostra, impraticabili da molti anni, per poi passare a via Silvio Negro, via Riccardo Zampieri, piazza Balsamo Crivelli, via dei Crispolti, via Lucatelli, via Diego Angeli.

Ci sarà, poi, un secondo appalto con i fondi del piano investimenti entro il 2025 che completerà il rifacimento dei restanti marciapiedi del quartiere.

Alla fine dell’anno Casal Bruciato sarà completamente rinnovato esteticamente e funzionalmente“.

