Al via il Terzo Memorial “Francesca Menghini” a Portuense

Al via il terzo memorial “Francesca Menghini”, il torneo di pallavolo amatoriale dedicato alla giovane atleta del C.S. Roma, prematuramente scomparsa.

Il torneo, organizzato dal C.S. Roma e patrocinato dal Municipio XI, si svolgerà presso la palestra del plesso “Cardarelli” dell’I.C. “Piero terracina”, in via Ettore Paladini 12, dal 26 maggio al 26 giugno 2025.

Partecipazione gratuita per tutte le squadre partecipanti.

La LOCANDINA dell’iniziativa.

