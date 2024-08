Al via la mostra “Tlapitzalli”: le melodie dell’antico Messico risuonano nelle sale delle Scuderie del Quirinale

Le Scuderie del Quirinale hanno recentemente aperto le proprie porte all’esposizione estiva “Tlapitzalli: Riti e suoni del Messico antico” che sarà in programma fino al prossimo 15 settembre 2024. I visitatori avranno l’opportunità di percorrere un viaggio a ritroso nel tempo, riscoprendo il suono di melodie appartenenti ad un’epoca lontana.

Il “Tlapitzalli”, da cui prende il nome la mostra, era un antico strumento musicale in uso tra le civiltà dell’America latina preispanica che veniva solitamente realizzato in legno oppure in terracotta. Si tratta di un particolare tipo di flauto che veniva utilizzato, durante i rituali religiosi, per rendere omaggio alle divinità. Ricordiamo che per queste popolazioni, la musica rappresentava – insieme alla danza ed al canto – una componente imprescindibile del loro patrimonio culturale.

Il percorso espositivo raccoglie 163 reperti archeologici che sono stati presi in prestito, per l’occasione, dalle collezioni di venti autorevoli musei Messicani. Questo progetto nasce, infatti, con l’intento di celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra il nostro Paese ed il Messico.

La mostra, a cura di Frida Montes de Oca Fiol, è il risultato di un intenso lavoro di ricerca che è stato condotto da un team multidisciplinare composto da musicologi, conservatori, archeologi, antropologi ed etnologi.

La sua particolarità risiede nel fatto che i visitatori – collegandosi all’app del museo – potranno ascoltare direttamente dal loro cellullare la riproduzione dei suoni degli strumenti musicali esposti, tra cui troviamo, ad esempio: sonagli di conchiglie, fischietti dalle forme più disparate ed ocarine raffiguranti facce umane dalle guance gonfie.

Durante tutto il periodo espositivo, sarà aperta al pubblico – in via del tutto eccezionale – la suggestiva Terrazza delle Scuderie che si affaccia sulla piazza del Quirinale. Inoltre, con l’ingresso alla mostra, sarà possibile visitare anche la celebre scala panoramica, progettata da Gae Aulenti.

Tlapitzalli: Riti e suoni del Messico antico

QUANDO: fino al 15 settembre 2024;

DOVE: Scuderie del Quirinale – via XXIV Maggio, 16;

ORARI: tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 15:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

CONTATTI: https://scuderiequirinale.it/

