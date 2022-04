Al via la progettazione dei Casali di Parco Volusia

“Ancora un altro traguardo raggiunto per una tra le principali aree verdi del nostro territorio, che ora, dopo la riapertura del secondo lotto restituito alla cittadinanza lo scorso dicembre, vedrà finalmente avviare la progettazione per il recupero dei tre casali del parco.

Di ieri l’approvazione in Giunta Capitolina della memoria riguardante la riqualificazione delle strutture del Volusia, dopo che già nei mesi scorsi con l’Assessorato all’Urbanistica avevamo ripreso il percorso di programmazione e riqualificazione degli interventi di recupero.

Come anche dichiarato dall’Assessore Capitolino all’Urbanistica Maurizio Veloccia “Il Parco Volusia inizia finalmente a prendere forma. Con la memoria approvata ieri in Giunta, infatti, viene affidato al dipartimento PAU il compito di avviare le attività di progettazione finalizzate al recupero e alla ristrutturazione dei casali che, attualmente, sono recintati per motivi di sicurezza e versano in uno stato di degrado. Si tratta di un intervento importante, richiesto da anni da associazioni e comitati, per tutelare e valorizzare un’area di grande pregio sotto il profilo naturalistico, ambientale e archeologico. Quello di ieri è, quindi, un passaggio importante che ci consentirà accelerare i tempi per restituire finalmente ai cittadini un importante luogo di aggregazione sociale e culturale”.

Un risultato ottenuto proprio grazie alla sinergia tra amministrazioni per un progetto che si svilupperà appunto attraverso l’istituzione di un percorso partecipato con i cittadini e per cui gli uffici municipali stanno predisponendo un avviso con le indicazioni per inviare contributi e proposte.

Dopo l’inaugurazione del primo lotto nel 2014 nel corso della nostra precedente consiliatura, e l’apertura a dicembre della seconda porzione, per cui ci siamo tanto spesi in opposizione nello scorso quinquennio, l’intera area verde è stata finalmente riconsegnata alle cittadine e ai cittadini del Municipio XV. Ora che anche la fase di progettazione e recupero dei casali è stata avviata, continueremo a lavorare per raggiungere l’obiettivo finale per una porzione di territorio che merita davvero di essere migliorato e valorizzato”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.