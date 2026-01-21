Al via la riqualificazione arborea di Parco Petroselli

Dopo i tagli necessari per motivi di sicurezza e salute delle piante, il Parco Petroselli, a Casal dei Pazzi, volta pagina.

E’ partita oggi una nuova fase di rigenerazione del patrimonio arboreo, con un intervento che punta su alberi già adulti per restituire al parco, fin da subito, ombra, decoro e valore ambientale.

Non una semplice operazione simbolica, ma un reintegro strutturato, pensato per compensare le perdite degli ultimi mesi e rafforzare uno dei polmoni verdi più importanti del quadrante.

Il piano: pini e lecci già formati

Il progetto di riqualificazione prevede la messa a dimora di oltre quaranta nuovi alberi, scelti per dimensioni e caratteristiche compatibili con l’area:

23 pini alti tra i 5 e i 6 metri, con tronchi di circa 40 centimetri di diametro. Esemplari già strutturati, che consentiranno – se necessario – futuri trattamenti endoterapici contro parassiti e patologie.

20 lecci, destinati a sostituire gli olmi che, dopo le verifiche agronomiche, erano risultati in condizioni irreversibili.

L’intervento non si ferma ai confini del parco. Anche via Nomentana, nel tratto compreso tra viale Kant e il Grande Raccordo Anulare, sarà interessata da nuove piantumazioni: qui verranno messi a dimora oltre 20 pini per ricostituire i filari stradali compromessi.

Controlli e manutenzione: sicurezza prima di tutto

Accanto alle nuove piantumazioni, il Servizio Giardini sta portando avanti una revisione approfondita del verde esistente. Le attività includono:

la rimozione delle ceppaie residue per liberare spazio e migliorare la qualità del suolo;

prove di trazione sui pini storici, fondamentali per verificarne la stabilità e prevenire cadute;

potature diffuse su tutto il perimetro del parco, per favorire uno sviluppo equilibrato delle chiome e ridurre i rischi.

Un lavoro capillare che punta a coniugare sicurezza, tutela ambientale e fruibilità degli spazi.

Un nodo verde tra Aniene e Aguzzano

«Con questi interventi il Parco Petroselli viene completamente arricchito», ha spiegato l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi. «È un’area verde strategica, perché rappresenta un vero e proprio corridoio ecologico tra la Riserva naturale dell’Aniene e quella di Aguzzano».

L’assessora ha inoltre ricordato che la riqualificazione del verde si inserisce in un percorso più ampio: nei mesi scorsi sono stati già rinnovati l’area giochi e l’area cani, trasformando il Petroselli in uno spazio sempre più moderno e accessibile.

