Al via la riqualificazione degli alberi a piazza San Giovanni

Un nuovo volto per le strade di piazza San Giovanni e del suo quadrante: il Dipartimento Tutela Ambientale ha dato il via, grazie a un appalto finanziato con fondi del Giubileo da 5,2 milioni di euro, a una massiccia operazione di riqualificazione delle alberature stradali.

L’intervento non si limita a piantare nuovi alberi. Gli operatori stanno procedendo con abbattimenti mirati delle piante ammalorate, rimozione di vecchie ceppaie, sistemazione e riapertura delle formelle inutilizzate, restituendo così bellezza e sicurezza alle strade.

Tra le vie coinvolte:

Via Aosta, con 26 nuovi alberi di Giuda e 5 abbattimenti;

Via Matera, 42 Carpini e 12 abbattimenti;

Via Vetulonia, 66 peri da fiore e 32 abbattimenti;

Via Pozzuoli, 19 Sofore del Giappone e 5 abbattimenti;

altre strade come Via Monza, Luni, Acqui, Sermoneta e San Severo vedranno interventi analoghi.

In totale, saranno piantati 263 nuovi alberi, rimosse 59 ceppaie, sistemate 286 formelle e effettuati 88 abbattimenti con sostituzione delle piante malate.

“Questi interventi sono fondamentali in un quadrante ad alto traffico come piazza San Giovanni: non solo migliorano la qualità dell’aria assorbendo gli inquinanti, ma contrastano anche le isole di calore e restituiscono decoro urbano”, spiega Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

Le operazioni proseguiranno fino alla fine di ottobre, in parallelo con altri interventi in città, tra cui Centocelle, viale Alessandrino, via Boncompagni e viale Giotto, per mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio arboreo di Roma, che conta oltre 70 mila alberi.

