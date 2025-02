Al via la riqualificazione del parco di Via Barbarano Romano

“Dopo mesi di lavoro, sono stati avviati gli interventi di riqualificazione del Parco di Via Barbarano Romano sulla Cassia. Un’area verde su cui, grazie anche alle segnalazioni dei residenti di zona e dei comitati di quartiere, abbiamo a lungo lavorato con il Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e i Servizi Sociali per risolvere – come sempre avviene in questi casi – prima alcune situazioni di fragilità di persone senza fissa dimora presenti nel parco e poi per avviare la programmazione dei lavori“.

Lo ha annunciato il presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

Al momento gli interventi riguardano la sistemazione della recinzione perimetrale, l’installazione di un cancello d’ingresso per la chiusura notturna del parco e una nuova bonifica della vegetazione con la rimozione da parte delle squadre AMA di tutti i rifiuti ingombranti, dopo che nei mesi scorsi era già stato fatto un ulteriore intervento di pulizia.

“Successivamente – spiega Torquati in una nota – si procederà con la demolizione del manufatto, che purtroppo finora abbiamo dovuto ripetutamente bonificare, alla sistemazione di nuovi arredi e all’istallazione di recinzioni in legno a protezione dei salti di quota interni al parco. Abbiamo infine inserito nel piano d’illuminazione la richiesta ad Areti per l’attivazione dell’impianto nel parcheggio all’ingresso del parco. Salvo imprevisti tutti gli interventi termineranno entro la primavera”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.