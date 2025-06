Al via le Visite Guidate Teatralizzate. “Anime Ribelli ”, nuova live experience teatrale

Per secoli le donne sono state relegate ad un ruolo inferiore, oppure considerate oggetto di proprietà o vittime di violenza. Nonostante i progressi della società e il raggiungimento della parità di genere, le cronache recenti continuano a denunciare episodi drammatici, evidenziando una triste continuità tra passato e presente: la violenza di ieri, seppur in contesti e luoghi diversi, rispecchia purtroppo quella di oggi.

la kermesse “Visite Guidate Teatralizzate”, da anni presente negli eventi dell’estate romana, ha deciso di lanciare una nuova visita educativa, interattiva e teatrale: “Anime Ribelli: Donne Coraggiose di Roma” con un doppio appuntamento il 2 e 23 luglio 2025 ore 21.00. Ed è proprio la triste connessione tra passato e presente, con particolare riferimento agli ultimi femminicidi, che, ha deciso di lanciare una nuova visita educativa, interattiva e teatrale: “Anime Ribelli: Donne Coraggiose di Roma” con un doppio appuntamento il 2 e 23 luglio 2025 ore 21.00.

Una visita teatralizzata è un format originale, ideato da Luca Basile in collaborazione con I Viaggi di Adriano, che offre un’ampia e originale varietà di visite teatralizzate per tutto l’anno al pubblico romano e non solo, unitamente alla compagnia teatrale Fenix Theater. La kermesse estiva torna, quindi, con una grande novità che non è solo un tributo, ma un vero e proprio atto di restituzione, un viaggio alla scoperta delle donne di Roma che hanno osato sfidare un destino che le voleva vittime del proprio compagno, di regimi oppressivi, di regole imposte o del silenzio. Questa iniziativa è anche una campagna di sensibilizzazione pensata per accrescere la consapevolezza del pubblico sull’importanza di afferrare il queste tematiche e farne tesoro. “Anime Ribelli” darà voce a donne guerrigliere, madri, attiviste, educatrici e rivoluzionarie, spesso dimenticate dalla storia ufficiale, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria sotterranea della Capitale.

La visita come sempre sarà interattiva e “on the road”, permettendo ai visitatori di vivere il teatro all’aria aperta, tra le vie e le piazze più belle della città, camminando al fianco di una guida professionale ed esperta alla scoperta di location uniche del Gianicolo di notte, dal Fontanone a San Pietro in Montorio e fino alla parte alta di Trastevere.

Tra i volti storici protagonisti di questo percorso:

Anna, la trasteverina della Resistenza , simbolo di coraggio e resilienza.

, simbolo di coraggio e resilienza. La fiera Rosalia Crispi, garibaldina e indipendente , l’unica donna che, a sorpresa, partecipò alla Spedizione dei Mille, rifiutando il ruolo passivo di moglie del Presidente del Consiglio Francesco Crispi.

, l’unica donna che, a sorpresa, partecipò alla Spedizione dei Mille, rifiutando il ruolo passivo di moglie del Presidente del Consiglio Francesco Crispi. Marcella Bonelli, fidanzata del partigiano Orlando Orlandi Posti , martire dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la cui storia d’amore fu spezzata dalla guerra.

, martire dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la cui storia d’amore fu spezzata dalla guerra. Teresa Gullace, la donna di origini calabresi che ha ispirato il personaggio di “Pina”, interpretato dall’immensa Anna Magnani nel film “Roma Città Aperta”, diventando un simbolo della Resistenza romana, perché tragicamente uccisa da un soldato tedesco pubblicamente durante l’occupazione di Roma mentre cercava di portare cibo al marito prigioniero.

Questo viaggio attraversa la Storia con la “S” maiuscola ed è un’occasione per riflettere su quanto la lotta per la parità e contro la violenza sia ancora attuale e necessaria. Il calendario delle visite teatralizzate, oltre al tour Anime Ribelli, prevede anche altri itinerari con guida e attori alla scoperta di Caravaggio, Bernini e Borromini, Mastro Titta, Trilussa, Michelangelo, Il Marchese del Grillo e tanti altri, dal mercoledì al venerdì in orari serali per una magica live experience sotto le stelle.

