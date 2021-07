Al via l’iter della ciclabile Termini-città universitaria

Un nuovo itinerario ciclabile dalla stazione Termini alla città universitaria de La Sapienza, da via Marsala a piazzale Aldo Moro, per promuovere la mobilità ciclistica e facilitare gli spostamenti di studenti e personale dell’ateneo. Roma Capitale ha approvato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture lo schema di relazione tecnica relativa a questo progetto, che sarà finanziato con risorse del Mims in base a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n.73 del 2021 per la progettazione e realizzazione di collegamenti ciclabili tra le stazioni ferroviarie e i poli universitari. L’importo complessivo del finanziamento è di 595.000 euro.

“Sarà una pista in sede protetta che permetterà anche di ricucire itinerari esistenti o in corso di progettazione o realizzazione. Grazie ai fondi Mims potremo realizzare quindi un collegamento strategico per favorire gli spostamenti in bici di personale, docenti e studenti dell’università. Questo progetto sarà inoltre un’occasione per interventi di riqualificazione sulle strade interessate”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.